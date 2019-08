Marta Faial: "Dispenso usar maquilhagem"

A atriz Marta Faial revela que elege as paisagens do nosso país para descansar. Durante as férias, gosta de fazer planos descontraídos com a família.- Dentro. Acho que temos sítios tão bonitos que não se justifica ir lá para fora.- Praia. Gosto muito do mar e da areia. Também gosto de desportos aquáticos, por isso junta-se o útil ao agradável.- Verão quente com água fria, para refrescar.- Demoro a entrar dentro de água. Sou uma friorenta.- É obrigatório comer fruta. Dispenso a maquilhagem.- Sou menina de biquínis mas agora por acaso ando apaixonada por fatos de banho. Sinto-me melhor.- Nunca fiz. Mas não é por nada de mal, nunca calhou.- Ambos. No fundo, acho que há tempo para tudo.-Vou ser verdadeira, coca-cola (risos).- Madagáscar.- Acho que isso é mito.- Durmo com camisas de noite.- Agora fiquei confusa (risos). As duas.- Juntar a família, fazer grandes almoçaradas e desfrutarmos juntos do bom tempo que se faz sentir.Marta Faial é uma atriz portuguesa de 33 anos. Começou na moda, e ficou conhecida do público ao participar na série ‘Morangos com Açúcar’, em 2005.Integrou o elenco de produções de ficção como a novela ‘A Única Mulher’ ou ‘A Teia’, na TVI.Fora de Portugal, participou na novela angolana ‘Jikulumessu’.