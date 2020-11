Marta Faial mostra-se radiante após pedido de casamento

Marta Faial está noiva, conforme revelou aos fãs neste domingo, dia 15 de novembro. A atriz de 35 anos prepara-se para dar o nó com o companheiro, Gonçalo de Câmara Pereira, com quem mantém uma relação desde 2019. "Meu futuro marido", pode ler-se numa publicação em que surge ao lado do companheiro.

A futura noiva está radiante e faz questão de o mostrar. Através de algumas fotografias partilhadas na rede social exibiu o anel de noivado oferecido pelo companheiro, com quem se prepara para oficializar a relação. Os seguidores não se pouparam nos comentários a felicitar os noivos.

Recorde-se que o casal já se conhecia há mais de 15 anos. Após alguns desencontros, decidiram assumir o compromisso em 2019 e começaram a viver juntos.

Marta Faial ficou conhecida por participar na série 'Morangos com Açúcar', em 2005. Desde essa altura, tem somado pontos à sua carreira televisiva, através da participação em algumas novelas portuguesas. A atriz terminou recentemente as gravações de 'Quer o Destino', na TVI.