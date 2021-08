Marta Leite Castro já esqueceu Pedro Miguel Ramos e tem novo amor

Namora com Eurico Soromenho depois de ter terminado com ‘ex’ de Fernanda Serrano

31 jul 2021 • 20:06

Marta Leite Castro voltou a sorrir para o amor depois do fim da relação com Pedro Miguel Ramos.Apaixonado, o agente imobiliário assumiu o romance ao publicar uma fotografia com Marta Leite Castro. "Ama quem te ama todos os dias", escreveu na legenda da publicação.A apresentadora está feliz ao lado de Eurico Soromenho e para trás ficou Pedro Miguel Ramos. Foi em junho de 2020, no seu 49.º aniversário, que o ex-marido de Fernanda Serrano assumiu que estava a namorar com Marta Leite Castro, mas a relação não vingou e a apresentadora já tem novo amor.