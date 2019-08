Marta Melro confiante com o seu corpo após ganhar quatro quilos

Cansada das críticas ao seu corpo, Marta Melro partilhou uma foto em lingerie nas redes sociais, acompanhada de um texto onde apela à autoconfiança.A atriz de 34 anos mostra-se segura das suas curvas, após ter recebido comentários por alegadamente estar muito magra."Hoje decidi tirar uma foto com aquele filtro bonitinho por me sentir sexy com os 4 kg que consegui ganhar nas últimas semanas", começa por dizer."Se calhar agora as pessoas vão deixar de mandar mensagens e comentários muito preocupados com a minha magreza. É a prova de que as pessoas falam porque sim e porque não. Sem falar nas coisas que dizem sempre que posto assim uma foto mais descascada!", afirma a namorada de Paulo Vintém.Marta Melro admitiu ainda bloquear os "ordinários" que a incomodam nas redes sociais. E acrescentou: "A minha carreira foi construída em cima de trabalho e não de decotes, portanto estou nem aí".