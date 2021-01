Marta Rangel do 'Casados à Primeira Vista' mostra sequelas da Covid-19

São Francisco Xavier, em Lisboa, com sintomas graves do novo coronavírus, no passado mês de novembro, a

"Neste vídeo, partilho um pouco da minha fisioterapia respiratória. Faço exercícios 4 vezes por dia, 10 inspirações de cada vez. Com sorte, os pulmões poderão regressar ao 'normal' em 6 meses a 1 ano", começou por explicar na legenda do vídeo onde surge a fazer um exercício de reabilitação respiratória ao respirar para um recipiente.



"Segundo o médico de Reabilitação Respiratória, para a minha idade, altura e peso, eu deveria ter uma capacidade respiratória de 3000 ml, em condições normais, e 3500 em esforço. Partilho este testemunho para alertar, mais uma vez, para a gravidade e consequências da Covid: não é uma gripe, não atinge só os mais velhos e vulneráveis nem as pessoas com problemas de saúde. Eu tenho 39 anos, sempre fui saudável, nunca tive problemas de pulmões (nem asma), não tinha qualquer fator de risco e, mesmo assim, tive sintomas graves e estive internada", continuou.



A comunicadora explicou que depois de sair do hospital, os sinais de que ainda não tinha recuperado completamente do novo coronavírus ainda estavam bem presentes, como fez questão de exemplificar:"O simples facto de ir da sala à casa de banho, que são cinco ou seis metros, deixava-me extremamente cansada. Tinha que ir agarrada às paredes para conseguir lá chegar".



Quase um mês e meio depois de ter tido alta, Marta sente-se "um pouco melhor". "Antes de ter Covid, fazia treinos com a personal trainer uma a duas vezes por semana e caminhadas de 7 quilómetros, às vezes, 14. Agora, fico exausta com uma volta ao quarteirão para passear a Sunny (cadela)", revelou.



No final, deixou um aviso aos seguidores. "Não queiram saber o que é estar sem ver a família, os amigos e passar-vos pela cabeça que, se calhar, não vão sair dali. Protejam-se por vocês, pelos outros, por todos os profissionais de saúde que dão a vida por nós", rematou Marta, que está grávida de 23 semanas.





Ex-assessora de imprensa partilhou um vídeo onde surge a fazer "reabilitação respiratória" aos pulmões.

, ex-concorrente do programa 'Casados à Primeira Vista' da SIC, surpreendeu os seguidores, esta segunda-feira, ao partilhar um vídeo emocionante onde mostra algumas sequelas da Covid-19. Após ter sido internada no Hospitalantiga assessora de imprensa alertou para