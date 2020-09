Marta Temido revela mimos do marido

Foto: Direitos Reservados

01:30

A ministra da Saúde, Marta Temido, abriu o coração a Cristina Ferreira sobre a pressão que está a viver profissionalmente devido à gestão da pandemia de Covid-19. Revelou que a família é o principal refúgio, em especial o marido, Jorge Simões. "Ao final do dia é o meu marido [que dá o miminho que preciso]."A responsável do Governo assumiu também que nem tudo tem sido fácil neste período. "As famílias sofrem muitos com estas nossas vidas, às vezes temos de os pôr um bocadinho de lado por causa das nossas vidas. Mas não posso desistir, seria uma cobardia", completou.Jorge Simões é professor catedrático. Foi presidente do Conselho Nacional de Saúde entre 2016 e 2018. Renunciou ao cargo há dois anos, após Marta Temido ser anunciada como ministra da Saúde.