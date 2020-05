Marta Viveiros faz tratamento e revela: "Gosto de ter um sorriso cuidado"

24 mai 2020 • 15:02

Carolina Cunha

Decidida a mater um sorriso perfeito,recorreu a um tratamento ortodôntico com alinhadores na, em Lisboa. Trata-se de um aparelho transparente, completamente impercetível feito através de método digital que verifica as necessidades do paciente. Os alinhadores, que são mudados a cada duas semanas, apenas são retirados para comer e lavar os dentes, o que confere uma maior higiene e segurança.Apesar de ainda estar no início do processo, a apresentadora da CMTV mostra-se bastante expectante com o tratamento que lhe permitirá corrigir alguns detalhes no seu sorriso. ", disse Marta Viveiros.A duração do tratamento da apresentadora irá sendo avaliado de acordo com as suas necessidades mas os resultados são garantidos. Segundo o Dr., além do cariz estético, este procedimento também irá permitir uma melhor saúde oral.