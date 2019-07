Marta Viveiros: “o verão é bom para namorar”

A apresentora daMarta Viveiros é uma apaixonada pela época quente. Revela que foi criada na praia e que, por isso, tem uma ligação muito forte com o mar.– Fora porque tenho mais privacidade e porque gosto sempre de conhecer culturas diferentes.– Praia porque adoro o mar. Mas tem de ser um mar calmo. Eu fui criada na praia, por isso tenho uma ligação muito forte com o mar.– Verão quente com água fria.–Mergulho de cabeça.– Obrigatório: calor.Dispensável: trabalhar. Devíamos estar todos de férias no verão.– Biquíni.– Topless está fora de questão.– Prefiro comemorações em privado.- Sessões debaixo dos lençóis.- Não, estão o ano todo.- Depende. Por vezes durmo de calções e top e outras só de cuecas e sutiã.- Água fresca.- Gostava de ir a Ibiza.- É bom para namorar.n