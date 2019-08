'Masterchef' australiano descansa no Algarve antes de apresentar livro em Lisboa

01:30

Antes de apresentar o seu novo livro de receitas em Lisboa, a 3 de setembro, o prestigiado crítico gastronómico e jurado do programa de televisão ‘Masterchef Austrália’, Matt Preston, está a descansar no Algarve e a apreciar a comida da região.A estrela de televisão está instalada numa casa de campo na zona rural de Tavira e tem visitado vários locais na região do Algarve. No entanto, o que mais tem apreciado é a comida tradicional. No domingo foi jantar ao restaurante Café dos Mestres, na Fuseta, no concelho de Olhão.Ao que oapurou, comeu sardinhas, linguado e atum grelhados. "Ficou sentado numa mesa junto ao fogareiro e disse que adorou tudo o que comeu", referiu aoJoão Estevens, proprietário do restaurante.