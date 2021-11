MasterChef Portugal está de volta aos ecrãs

MasterChef Portugal

17 nov 2021 • 14:47

O maior programa de cozinha em competição 'MasterChef Portugal' está de volta à televisão dos portugueses já no próximo sábado, dia 20 às 21h, e desta vez com novidades. Esta edição diferencia-se pela sustentabilidade e a valorização de produtos nacionais: "Valorizar o que Portugal tem de melhor", como dizem os jurados.O programa não vai ter apresentador! Apenas os chefs premiados que vão avaliar os 14 concorrentes em desafios na cozinha mais famosa do mundo ao longo de 15 semanas até sobrar só um, que será o vencedor do título de 'MasterChef Portugal'.Os concorrentes serão apenas conhecidos na estreia do programa. Os jurados são: Marlene Vieira, Vítor Sobral e Óscar Geadas.A única chef júri é uma "mulher do Norte", Marlene Vieira. Cresceu no Porto e traz consigo as raízes do Minho e sabores da região. Estudou na escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira e foi a melhor aluna do seu ano, já trabalhou no restaurante Alfama, em Nova Iorque, e aos 31 anos aventurou-se a abrir o seu próprio restaurante, o Avenue, na Avenida da Liberdade em Lisboa.Óscar Geadas, detentor de uma estrela Michelin, em 2018 pelo restaurante G Pousadas em Trás-Os-Montes veio com uma lição para os concorrentes: "Isto não é uma profissão, é um modo de vida".E o terceiro jurado que se junta a esta aventura é Vítor Sobral, alentejano de gema, com vários títulos e prémios, assim como livros e restaurantes. Vítor já publicou mais de 20 livros, em 2006 recebeu o grau de Comendador da Ordem do Infante D.Henrique e o prémio Mais Alentejo. Em seu nome tem os restaurantes da Marca da Esquina, Dom Roger e o Petiscar.