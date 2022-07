Matilde Breyner e Tiago Felizardo recuperam de drama nos EUA

Casal perdeu um bebé no início de julho.

Sónia Dias

Olago Tahoe, situado nas montanhas da Serra Nevada, nos Estados Unidos, entre a Califórnia e o Nevada, foi um dos destinos escolhidos por Matilde Breyner e Tiago Felizardo para umas férias inesquecíveis. O casal passeou de barco, mergulhou nas águas cristalinas e a atriz não resistiu em partilhar imagens nas redes sociais que mostram a beleza do local. “Postais desde Tahoe”, escreveu na legenda.









Durante a viagem, os dois atores mostraram-se felizes e apaixonados depois de terem passado por momentos muito dramáticos, ao perderem um bebé no início deste mês. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu. Agradecemos todo o carinho e apoio e pedimos que respeitem este momento de dor em que o nosso mundo está virado ao contrário”, partilhou a atriz de ‘Rua das Flores (TVI), na altura.

Matilde Breyner e Tiago Felizardo iam ser pais pela primeira vez. O nascimento de Zoe estava previsto para outubro. O ator, luso-americano, de 32 anos, casou-se com a atriz, de 38, em Las Vegas, no estado do Nevada, a sete de setembro de 2019.