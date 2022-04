Matilde Breyner sofreu aborto na primeira gestação Atriz deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha.

Carolina Cunha

Matilde Breyner, de 37 anos, que atualmente está grávida, revelou no programa ‘Conta-me’ (TVI), conduzido por Manuel Luís Goucha, que sofreu um aborto espontâneo na sua primeira gestação, fruto da relação com o ator Tiago Felizardo. “Estive grávida o ano passado quando estava a gravar a novela ‘Para Sempre’ e perdi com poucas semanas. A nossa família sabia. Foi duro, porque no dia em que perdi estava de folga, sozinha. Fui à casa de banho e percebi que não ia para a frente”, recordou a atriz sobre o momento dramático que ocorreu às seis semanas de gestação.



Feliz com a atual gravidez, a atriz garante que não tem preferência sobre o sexo do bebé e só quer que “venha com saúde”.

