Matilde Mourinho celebra aniversário do irmão com dedicatória especial

Tottenham não demorou a responder: "O único irmão, mas recebi a mensagem".



À semelhança de Matilde, também José Mourinho fez questão de desjar os parabéns ao filho na sua conta de Instagram. "O meu rapaz já tem 21", escreveu no conjunto de fotos em que surge ao lado do filho.





Hoje é um dia muito especial para. Isto porque o filho mais novo,completa 21 anos de vida. Uma data que não foi esquecida pela irmã do jovem,que fez questão de assinalar nas redes sociais.Para celebrar a ocasião, a jovem de 24 anos partilhou uma fotografia de infância em que surge ao lado do irmão e outra já em adultos, evidenciando a cumplicidade que os une., escreveu a jovem, em tom de brincadeira.O filho do atual treinador doRecorde-se que José Mário e Matilde Mourinho são fruto do casamento do treinador de futebol com