Matilde Mourinho começa nova etapa aos 24 anos

19 nov 2020 • 16:44

Afilha mais velha de José Mourinho prepara-se para dar os primeiros passos no mundo da moda com a criação de uma marca própria, em Londres. SUma nova etapa na vida da jovem, que recebeu recentemente o título de Mestre em Artes, pela Universidade de Buckingham.A jovem foi ainda distinguida com o prémio de mérito Condé Nast College of Fashion and Design.Depois do sucesso na vida académica, Tita, como é carinhosamente tratada pelos amigos, prepara-se agora para o mundo profissional, mas é certo que irá continuar a viver em Londres, para onde se mudou, primeiramente, para acompanhar o pai, e onde agora tem a sua base.Em Inglaterra, Matilde Mourinho formou-se na área da moda, a sua grande paixão, e encontrou o amor ao lado de Danny Graham, com quem vive um relacionamento estável há cerca de quatro anos. Por ocasião do aniversário, a jovem mostrou-se a festejar com o companheiro e também ao lado dos pais, tendo recebido várias mensagens ternurentas por parte dos amigos, do namorado e da família. Matilde mostrou-se feliz.