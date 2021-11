Matilde Mourinho festeja os 25 anos em família

Matilde Mourinho, filha mais velha de José Mourinho, soprou 25 velas e reuniu a sua família mais próxima para celebrar a data especial em Roma, Itália.A jovem, que é designer, esteve acompanhada pelos pais, pelo irmão, José, a cunhada, o namorado, Danny Graham, e o avô.

O aniversário de Matilde Mourinho terminou com a ida ao estádio, onde assistiu à partida de futebol da equipa do pai, o AS Roma. “A meio caminho dos 50 anos e grata. Obrigada a todos pelos votos de aniversário”, escreveu a jovem nas redes sociais.