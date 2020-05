Matilde Mourinho mostra casa de sonho da família em Portugal

24 mai 2020 • 16:58

decidiu mudar-se para Portugal no início da pandemia e, desde então, tem estado a viver dias de pura tranquilidade na casa que a família tem na zona de Azeitão. Nas redes sociais, a filha mais velha dotem partilhado alguns pormenores da moradia de sonho, que mostram bem o amplo espaço exterior, onde Matilde passa a maior parte do tempo. A companhia para estes dias relaxantes tem sido a do namorado, Danny Graham, e também da mãe, que a família trata carinhosamente por ‘Tami’.Longe de Mourinho, as saudades são já mais do que muitas, mas também de José Mário, filho mais velho do Special One, que decidiu permanecer em Inglaterra ao lado do pai.Este descanso marca, assim, uma das estadias mais longas da família de Mourinho em Portugal, uma vez que apenas costumam vir por períodos mais curtos.Já de regresso ao trabalho, Mourinho nunca esteve parado na quarentena e aproveitou para fazer algumas ações de solidariedade. O treinador português esteve a distribuir bens de primeira necessidade a famílias carenciadas.