Filha de Mourinho regressa a Inglaterra após dois meses em Portugal

Portugal foi o refúgio perfeito para Matilde Mourinho nos piores dias da pandemia, que afetou fortemente o país onde vive, Inglaterra.A seu lado contou com o namorado, Danny Graham, e também da mãe, carinhosamente tratada por Tami.Agora, com os números de infetados a baixarem em Inglaterra, foi tempo do tão esperado regresso àquela que Matilde já considera como a sua casa. Nos últimos tempos, a jovem já partilhou vários momentos no Reino Unido, sempre acompanhada do namorado.Com o regresso, Matilde já terá matado saudades do pai, que permaneceu sempre em Inglaterra, onde manteve os compromissos profissionais com o Tottenham. A seu lado esteve sempre o filho mais novo, José Mário, que optou por permanecer em Londres, para desta forma dar apoio a Mourinho.A família, dividida devido à pandemia, reúne-se agora, já com mais tranquilidade depois dos dias difíceis e de preocupação que viveu por causa do coronavírus.