Matilde Mourinho

A filha de José Mourinho reuniu as amigas de faculdade para uma viagem ao ‘paraíso’.Matilde elegeu o calor de Ibiza, em Espanha, para se bronzear e recordar os tempos felizes com as colegas de formação académica.Nas redes sociais, Matilde mostra-se em forma e feliz com a viagem: "A ponderar se deveria perder meu voo de volta a Londres."Durante a escapadinha, a filha do treinador português mostrou-se divertida em viagens a bordo de um iate de luxo e festas exclusivas à noite.