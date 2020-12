Matilde Mourinho: "Sou de Setúbal e o mar sempre fez parte da minha vida"

A MATILDE Jewellery tem muito pouco tempo de vida. Apesar disso, a sua aceitação tem sido bastante encorajadora. Há ainda um caminho a percorrer e um espaço a ganhar neste mercado, mas estou satisfeita com esta fase inicial.Este projeto nasceu estava eu ainda na universidade e foi crescendo, amadurecendo com o tempo, até atingir a fase em que entendi estar pronto para ser lançado publicamente. Não foi uma ideia que me tenha surgido de repente, mas sim algo que fui construindo e que concretizei quando entendi que era sólida.À medida que fui conhecendo as consequências nefastas da exploração mineira e as práticas insustentáveis ligadas à joalharia fui-me apercebendo de que, na realidade, pouca noção tinha disso. Mas adoro joias e o poder que elas têm de preservar memórias e contar histórias e, por isso, decidi orientar a minha carreira no sentido de desafiar as normas da indústria da joalharia tradicional com uma alternativa sustentável.Fiz um estudo exaustivo do mercado para conseguir preços mais acessíveis. No entanto, a própria sustentabilidade nem sempre é acessível, mas, para mim, foi realmente muito importante encontrar fatores justos de conciliação entre uma qualidade excelente e um preço mais acessível.Há claramente traços portugueses. Recordo-me de ver, desde sempre, a minha mãe com peças de filigrana, peças que ela adorava e de que eu também aprendi a gostar. A filigrana representa a Natureza, a religião e… o mar. Sou de Setúbal e o mar sempre fez parte da minha vida. Inspiro-me em tudo o que vejo na natureza.Antes de tomar a decisão de lançar este projeto, elaborei um plano comercial e financeiro bastante exaustivo e pormenorizado. O meu mestrado no Conde Nast College Of Fashion [Londres], na área do Empreendedorismo em Indústrias Criativas , deu-me uma enorme bagagem para alcançar este objetivo. O maior desafio foi, de facto, o arranque, mas tenho a certeza de que muitos mais irei encontrar no percurso que escolhi.Terminei o meu mestrado de Empreendedorismo em Indústrias Criativas com distinção e com um louvor por Excelente Rendimento Académico. Antes de terminar o mestrado, trabalhei mais de um ano na indústria da moda e tenho a licenciatura em Direção Creativa de Moda pelo London College of Fashion. Durante todo o meu percurso académico frequentei também vários workshops, e trabalhei em vários setores ligados à moda, sempre com a preocupação de aumentar continuamente os meus conhecimentos e a minha experiência, bem como alargar a minha rede de contactos no âmbito da indústria.Os meus pais foram incansáveis no apoio que me deram nesta minha escolha. Sem eles nunca seria a pessoa que sou. Devo-lhes tudo.Mais do que conselhos, pedi opiniões. Obviamente, apresentei-lhes o meu projeto de negócio e pedi que me dissessem o que pensavam dele, as suas sugestões e as suas críticas. Mas nada mais do que isso.Tenho trabalhado muito para chegar até aqui, e mais ainda nestes últimos tempos. Sempre soube que não ia ser fácil, mas estive e estou preparada.Todos têm sido extraordinários na força que me têm dado.Trabalhei muito e sinto naturalmente a responsabilidade em continuar, mas é algo que eu sabia que seria assim e que quis assumir, mesmo futuramente.Não ajuda, nem dificulta. Sigo o meu caminho.Profissionalmente, vou continuar a trabalhar para consolidar a MATILDE Jewellery, para construir uma comunidade orgânica e autêntica de pessoas que partilham os mesmos valores que a marca. E, claro, que 2021 nos traga um ano melhor do que 2020.Estou muito empenhada em fazer crescer a MATILDE Jewellery e, por isso, o meu objetivo é continuar a trabalhar como até aqui para que isso aconteça.