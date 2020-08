Matilde Mourinho volta às férias milionárias

20:01

Matilde Mourinho não perde uma oportunidade para viajar e já habituou os milhares de seguidores da sua página de Instagram às fotos mais espetaculares dos locais por onde passa. Agora que as restrições impostas devido ao coronavírus foram aligeiradas, a filha de José Mourinho pôde voltar ao seu hobby e o último destino por onde passou fez as delícias dos fãs.A jovem de 24 anos esteve na costa italiana e deixou-se fotografar na praia, em restaurantes de luxo ou a bordo de um iate.Tal como acontece na maioria das vezes que viaja, Matilde escolheu a companhia da mãe, Tami, como é conhecida, do irmão, José Mário, e do namorado, Danny Graham.Antes de rumar a Itália, a filha do técnico do Tottenham esteve por Portugal com a família e, antes disso, passou por Marbella, em Espanha.O confinamento foi passado em Portugal, na casa que a família tem em Azeitão, na companhia da mãe. Depois, foi a ‘casa’ matar saudades do pai, em Inglaterra.