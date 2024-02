Matilde Reymão brilha na semana da moda em Milão

01:30

Matilde Reymão, que comemorou 24 anos no passado 17 de fevereiro, marcou presença na Semana da Moda de Milão, em Itália, e a sua elegância fez-se notar. A protagonista da novela ‘Cacau (TVI), esteve mesmo na primeira fila a convite de uma marca e acabou por ficar ao lado de Ella Travolta, filha do conhecido ator John Travolta.A atriz, que namora com o surfista Nic von Rupp, de 33 anos, mostrou algumas fotografias e vídeos de Itália e ninguém ficou indiferente à sua beleza e estilo. A colega Ana Sofia foi uma das amigas que não deixou passar em claro o momento, e também Piet-Hein Bakker, responsável pela Ficção da TVI, acabou por escrever "UAW" num vídeo da jovem, que faz par romântico com José Condessa na produção da estação de Queluz de Baixo.Este evento é um dos mais apetecíveis no que à moda diz respeito e para além de muitas estrelas internacionais, conta sempre com a presença de alguns famosos portugueses. Assim, até 26 de fevereiro, são esperadas muitas caras conhecidas nesta Semana da Moda de Milão.