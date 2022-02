Matilde Reymão fala sobre paixão por estrela do surf

O coração de Matilde Reymão, de 22 anos, já tem ‘dono’: o surfista profissional Nic von Rupp, de 31. Juntos desde dezembro de 2019, a atriz confessa estar realizada. "Estou muito feliz e já vivemos juntos", contou na apresentação da nova novela da SIC, ‘Por Ti’, que estreia brevemente.Nas suas redes sociais, Matilde Reymão tem deixado várias declarações de amor a Nic von Rupp. "Serei grata todos os dias por te ter na minha vida porque tantas coisas poderiam ter-nos impedido de nos encontrarmos e de estarmos juntos. Serei sempre grata por ti", pode ler-se numa mensagem deixada pela atriz ao surfista.A gravar a nova trama de Paço de Arcos, a jovem já fez parte da série ‘O Clube’, da plataforma de ‘streaming’ Opto, e as novelas ‘Amar Demais’ e ‘Para Sempre’, ambas da TVI.Aposta na carreiraDesde que se estreou, em 2020, que tem tido o apoio do namorado. "A Matilde estando a começar a sua carreira agora, tenho todo o prazer de apoiá-la e dar-lhe aquela motivação extra, como eu também tive de outras pessoas na minha vida", disse Nic von Rupp, em janeiro, numa entrevista a Júlia Pinheiro no ‘Júlia’ (SIC). Sobre um possível casamento, a atriz não se compromete. "Ainda sou nova", afirmou.A viver uma boa fase a nível pessoal e profissional, Matilde Reymão confessa que é essencial ter tempo para si e para o namorado. "Claro que há semanas mais complicadas, mas tenho tempo para fazer tudo", disse na apresentação de ‘Por Ti’.