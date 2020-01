Matilde Reymão Nogueira, a nova 'bomba' das novelas

01:30

Vânia Nunes

Tem 19 anos e uma carreira de sucesso no mundo da moda. Mas a chegada de 2020 trouxe a Matilde Reymão Nogueira novas oportunidades longe das passerelles. É que a manequim foi chamada para brilhar na próxima novela da TVI, que tem como título provisório ‘Amar Demais’.As gravações da trama, da autoria de Maria João Costa, já começaram e a jovem teve as primeiras cenas na quarta-feira. "Primeiro dia a gravar na TVI. Que orgulho", desvendou Mi Romano, da Central Models, a agência que apostou em Matilde com apenas 15 anos. Tudo começou com um casting para uma campanha de biquínis. Matilde não foi selecionada, mas despertou o interesse dos diretores da agência. Desde então, não mais parou. Com 1,72 m e as medidas 82-64-92, Matilde não tem passado despercebida perante várias marcas.Na sua página de Instagram, onde publica imagens dos seus trabalhos, conta com 26 mil seguidores, e descreve a sua filosofia: "À vida eu não peço muito, mas agradeço por tudo".Matilde terminou o 12º ano em 2018 e decidiu fazer uma pausa nos estudos para se dedicar ao trabalho. Agora, já fez saber que vai ser difícil conciliar todas as áreas, mas fará de tudo para ser bem sucedida neste desafio no pequeno ecrã.