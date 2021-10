Matilde Reymão Nogueira ganha força na ficção nacional

Matilde Reymão Nogueira começou a carreira na moda

Carolina Cunha

Depois de fazer sucesso na série erótica ‘O Clube’ (SIC), Matilde Reymão Nogueira foi agora chamada a integrar o elenco da nova produção da SIC, ‘Como um Rio’, com estreia marcada para 2022. O seu talento, aliado a uma boa dose de beleza e sensualidade, não deixa ninguém indiferente, e a jovem, de 21 anos, ganha cada vez mais destaque na ficção nacional. Mais um passo importante no percurso da atriz, que pretende vingar no meio artístico.Neste novo projeto, Matilde deverá contracenar com Lourenço Ortigão e Filipa Areosa, que serão os protagonistas da novela da SIC. A jovem começou a sua carreira no mundo da moda, sendo selecionada num casting para uma marca de biquínis quando tinha apenas 15 anos. Desde então nunca mais parou e ao longo dos últimos anos foi o rosto de várias campanhas publicitárias. Até ao momento, apenas desenvolveu alguns workshops de representação mas pretende investir na sua formação profissional.Além de ser aposta da SIC, Matilde também deu provas do seu talento na TVI, integrando o elenco das telenovelas ‘Para Sempre’, que vai estrear em breve, e ‘Amar Demais’.