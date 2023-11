Matthew Perry poderá receber estrela no Passeio da Fama

A Hollywood Chamber of Commerce - organização responsável pela conhecida distinção - confirmou ao 'Entertainment Tonight' que está disposta a concedê-la ao artista, se assim a família quiser.

já tinha sido selecionado para a homenagem em 2013, mas a cerimónia de inauguração nunca aconteceu e acabou por perder a validade em 2018.





Matthew Perry poderá ser homenageado com uma importante distinção que não teve em vida.O ator da série 'Friends', que morreu no passado dia 28 de outubro, aos 54 anos, poderá receber uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, Estados Unidos.Vale recordar que Matthew Perry