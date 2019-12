Mauricio Mattar sofre ataque cardíaco

"Ele não se sentiu bem e deu entrada no hospital no final da tarde. Foi constatado um quadro de enfarte. De acordo com os médicos que o atenderam, provavelmente ele já vinha a ter esse quadro, mas não estava a mostrar esses sintomas"

cateterismo

A notícia foi confirmada pela produtora do artista, que revelou que o mesmo se sentiu mal enquanto fazia um trabalho., revelou a produtora à revista 'Quem'.Recorde-se que Maurício Mattar manteve durante mais de um ano um relacionamento com a apresentadora portuguesa Sofia Cerveira.