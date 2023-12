Max Verstappen impedido de alugar carro no Algarve

Idade foi entrave para Verstappen levar um Mercedes do aeroporto.

Max Verstappen

01:30

Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, de 26 anos, foi impedido de alugar um carro de alta cilindrada, no Algarve. Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, aconteceu na semana passada, no Aeroporto de Faro, onde o piloto tentou alugar um Mercedes AMG GT numa rent a car.



Apesar de estar mais do que habituado a velocidades, a idade de Max não foi suficiente para permitir que conduzisse

o carro, que atinge mais de





315 km/h. É que, para conseguir levantar a viatura, é necessário ter 30 anos.

Ainda de acordo com a imprensa internacional, Verstappen terá vindo a Portugal com um grupo de 20 amigos para desfrutar de alguns dias de lazer, tendo alugado para o efeito o Autódromo Internacional do Algarve e feito reservas para vinte carros de alta velocidade.





Ao chegar para retirar os veículos, foi informado pela empresa que não poderia levar o Mercedes AMG GT, o qual acabou por ser conduzido

pelo seu agente. Uma situação inesperada para o reconhecido piloto, que não escondeu o desagrado com as regras impostas. Ainda assim,

acatou a proibição.