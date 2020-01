Maya Booth mostra rara foto do filho

Maya Booth mostrou o filho, Vicente, que nasceu no dia 27 de dezembro de 2018. O bebé é fruto da relação com o empresário nortenho David Quinta, o ex-marido da atriz Benedita Pereira.Apesar de sempre se ter revelado discreta em relação à vida pessoal, a artista não tem resistido a partilhar alguns momentos do pequeno Vicente através das redes sociais., escreveu a atriz numa fotografia onde surge com o menino ao colo.Foram várias as mensagens ternurentas que Maya Booth recebeu, e algumas figuras públicas também reagiram ao momento., disse Daniela Ruah.escreveu Júlia Palha.Outras atrizes como Jessica Athayde ou Teresa Tavares também se mostraram deliciadas com a imagem.Recorde-se que este é o primeiro filho em comum do casal, que mantém uma relação amorosa há dois anos.