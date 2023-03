Maya comenta relação entre Luciana Abreu e João Moura Caetano. Há mal-estar?

12:10

, mas aqui já são muitas viagens", explicou a comentadora da CMTV.

Após a 'Vidas' ter noticiado a "relação especial" entre Luciana Abreu e João Moura Caetano, a cantora e o toureiro foram agora apanhados num restaurante de um hotel, em Elvas. A 'Vidas' mostrou mesmo fotografias do casal depois do jantar.Na passada sexta-feira, 10 de março, Maya comentou na CMTV o suposto romance e considerou João Moura Caetano um "solteiro de ouro", devido ao património familiar nas terras alentejanas., referiu a comentadora.Maya falou ainda sobre os divórcios de Luciana Abreu e referiu que isto poderá causar mal-estar no seio familiar do cavaleiro., disse Maya.