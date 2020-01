Maya denucia figura pública por maus tratos a animais

Maya revela magreza dos cães de Bastet Cabeleira

Maya recorreu às suas redes sociais para denunciar que Bastet, ex-mulher de João Cabeleira, da banda Xutos & Pontapés, tem cães a viverem em condições de "higiene inexistente", "fome" e "em risco de doença"., começou por revelar a apresentadora da CMTV, acrescentando que a situação de fome dos cães se agravou depois da separação de Bastet e Joãp."Acho que ela pode estar a atravessar uma fase menos boa por causa do divórcio. Não sei as condições do divórcio, o que eu sei é que, com dinheiro ou sem dinheiro, há uma coisa que não é preciso dinheiro para manter que é a higiene: é água, sabão e vontade de limpar", afirmou Maya, que mostrou nas redes sociais imagens dos animais em extrema magreza e das condições de falta de higiene em que estes vivem.Depois da denúncia, a IRA- Intervenção e Resgate Animal - já está a par da situação e esclareceu nas suas redes sociais que já visitou Bastet para saber em que circunstâncias vivem os oito cães da qual é dona.O post de Maya nas redes sociais contou com milhares de partilhas, com vários famosos e anónimos a mostrarem a sua revolta pelas circunstâncias em que os cães vivem.Para saber mais detalhes sobre este caso leia a edição de amanhã do Correio da Manhã.