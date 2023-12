Maya e Fernando Mendes no Natal da CMTV

Numa época tão doce como o Natal, Maya esteve à conversa com Fernando Mendes e não deixou nada por perguntar. O apresentador falou sobre o significado que tem para ele a quadra natalícia e sobre os 43 anos de carreira.Desde os 17 anos, altura em que perdeu o pai, Vítor Mendes, que o ator e apresentador de 60 anos não vê o Natal da mesma forma, confessa. Porém, assume que a vinda dos filhos e dos netos trouxe um novo ânimo e até já se chegou a disfarçar de Pai Natal para os mais novos.A iniciativa ‘Natal em Casa’ está de volta, nos dias 24 e 25 (14h20 em ambos). Oe a, em parceria com a TAP, vão realizaro sonho de Natal de várias famílias, ajudando-as a reencontrar os seus entes queridos. Recorde-se que, nas anteriores edições, ‘Natal em Casa’ trouxe a Portugal famílias que viviam no Brasil, Irlanda, Bélgica, França, entre outros países.Para que nada falte à mesa, no Natal e no Réveillon, Maya e Rui Oliveira propõe aos telespectadores algumas receitas que prometem surpreender toda a família. A dupla do ‘Noite das Estrelas’ volta a juntar-se para dois programas muito especiais na. Em ‘Sabores de Natal’ (dia 24, às 11h20) e ‘Sabores de Ano Novo’ (dia 31, às 11h20), Maya e Rui Oliveira revelam receitas (entrada, prato principal e sobremesa) feitas à moda do apresentador. Este sábado, orevela como fazer o seu bacalhau de Natal.2 alhos; 2 chalotas; 2 postas bacalhau (lombos); 400 gr. grelos/bimis; 4 cenouras (cortadas ao comprido em 4); 2 alhos franceses (cortados em 4); 2 cubos caldo de peixe; 6 colheres sopa azeite extra virgem; sal e pimenta.Num tacho coloca-se azeite, o alho e as chalotas cortados grosseiramente. Juntam-se os legumes, o caldo de peixe e 1,5 dl de água quente. Tapa-se e deixa-se cozinhar. Quando os legumes estiverem ‘al dente’ adicionam-se os lombos com a pele virada para cima. Tapa-se, baixa-se o lume e cozinha-se o bacalhau até lascar. No final, tempera-se com pimenta e verifica-se o sal. Acompanhe com esmagada de batata.