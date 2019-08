Maya sobre o verão: “É obrigatório o convívio com amigos”

Adepta dos dias quentes de verão, a apresentadora da CMTV Maya confessa que prefere usar biquíni.– Dentro de Portugal.– Praia, sempre.–Verão quente com água fria.– Entrada a três tempos.– O topless é muito possível, mas faço mais topless em piscina.– É obrigatório praia e convívio com amigos. Dispenso os mosquitos.– Biquíni, sempre.– Eu acho que dá para as duas coisas. Sinceramente, não me parece que as festas em grupo devam privar as pessoas de festas a dois.– Não… embora algumas teorias digam que sim, eu acho que o sexo e o desejo são componentes de todo o ano.– Este ano estou no vodka com sumo de laranja natural.– Eu no verão viajo pouco, prefiro viajar noutras alturas do ano. Mas ir a Creta, na Grécia, está por realizar.– Haver verão.