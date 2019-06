Fontes próximas do jogador português confirmam que o caso continua noutro tribunal.

10:46

O processo de acusação de violação que Kathryn Mayorga levou a cabo contra Cristiano Ronaldo afinal não foi retirado, segundo avança o 'Daily Mail'.

A Bloomberg tinha noticiado a desistência da queixa que chegou ao tribunal estadual do Nevada, em Las Vegas, no passado mês de maio. Contudo, fontes próximas do jogador português desmentem tal facto e confirmam que o caso continua, mas em tribunal federal.





Recorde-se que, Mayorga acusa Cristiano Ronaldo de a ter violado num quarto de hotel em Las Vegas, em 2009. A ex-modelo alega que o futebolista a terá obrigado a praticar sexo anal, apesar de ela lhe ter pedido várias vezes que parasse.



Cristiano Ronaldo sempre negou publicamente a alegada violação e garante que o sexo foi consensual e que violação é "um crime completamente contrário a tudo aquilo em que acredita".