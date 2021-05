MC Kevin morre após ter sexo com prostituta

A morte do cantor brasileiro MC Kevin, aos 23 anos, na sequência da queda de uma varanda de um hotel no Rio de Janeiro está a chocar o Mundo.A investigação está a decorrer e sabe-se agora que o artista caiu do quinto andar ao tentar fugir do quarto para não ser apanhado pela mulher, a advogada Deolane Bezerra, após ter tido sexo com a prostituta Bianca Domingues. A informação foi dada pela própria na polícia.

“Ele acreditava que a esposa estava à porta do quarto, ficou assustado e tentou sair.” Um amigo do músico, o também cantor Victor Elias Fontenelle, estava no quarto e confirma.