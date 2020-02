Médica de João Félix 'desaparece' após polémica

01:30

Depois de ter denunciado, através das redes sociais, mensagens em que era abordada por João Félix, que a convidava para ir a sua casa durante a noite, a médica espanhola Arancha ‘desapareceu’ e apagou a sua conta de Instagram.Nas imagens divulgadas pela espanhola era também possível ver a conversa mantida entre Arancha e Margarida Corceiro, em que a jovem era posta a par da alegada traição. No entanto, consciente das proporções que o caso tomou, a médica sentiu necessidade de divulgar que as conversas datavam de julho [o namoro com Corceiro apenas terá começado em agosto] e logo de seguida apagou as redes sociais.Recorde-se que nas conversas o jogador dizia coisas como "só te quero a ti, bebé".