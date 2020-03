Médica de João Félix volta às redes sociais para mostrar corpo escaldante na praia

Nas últimas semanas, o nome de Arancha Zur esteve nas bocas do Mundo e tudo porque a médica espanhola decidiu revelar a troca de mensagens que teve com João Félix, em que este a convidava para ir ter a sua casa à noite e, entre outras coisas, dizia "só te quero a ti, bebé".A divulgação do assédio causou tensão no namoro de João Félix com Margarida Corceiro, que chegou a tremer, mas não acabou.Margarida acabou por perdoar o craque, o que gerou surpresa na médica Arancha, que afirmou não esperar este desfecho A polémica teve efeito na vida de todos os envolvidos e Arancha chegou a apagar as redes sociais, após ser alvo de ameaças. No entanto, este fim de semana voltou para mostrar o seu corpo de sonho na praia., escreveu na legenda.Antes, Arancha decidiu divulgar um comunicado a esclarecer toda a polémica . Entre outras coisas, explicou que foi pressionada por amigos de João Félix para afirmar que as mensagens tinham sido trocadas antes do namoro com Margarida Corceiro, mas na verdade foram trocadas em outubro passado, quando os dois já estavam juntos.