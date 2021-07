Medicamento de Constança Braddell aprovado pelo Infarmed

Constança Braddell

O medicamento Kaftrio foi aprovado para utilização nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde no tratamento da fibrose quística em doentes de idade igual ou superior a 12 anos, anunciou esta quinta-feira o Infarmed, através de comunicado.









Este medicamento ficou conhecido em Portugal depois do apelo para que fosse aprovado, lançado pela jovem Constança Braddell, que sofria de fibrose quística, uma condição genética que está associada a problemas pulmonares e nutricionais. Bradell acabou por morrer no passado dia 11 de julho, aos 24 anos.

A irmã da modelo, Vera Salvador Marques, reagiu à aprovação do Kaftrio em Portugal. “É um sentimento agridoce”, afirmou. “Como a minha irmã lutou pela vida e abraçava a vida com muita garra, eu hoje, excecionalmente vou tentar abraçar a minha tristeza em tom de celebração à vida, em homenagem à minha irmã e com empatia por todos os outros que cá ficam, a quem desejo o melhor”, completou no programa ‘Júlia’, da SIC.