Médico dá nega a Cristina Ferreira: "Não estou interessado em contribuir para telenovelas"

Médico Gustavo Carona recusa ir ao 'Dia de Cristina'

Gustavo Carona, médico de Cuidados Intensivos no Hospital Pedro Hispano, em Matosinho, partilhou um vídeo nas redes sociais para partilhar a sua visão sobre a pandemia de Covid-19 e revelou que foi convidado para ir ao programa de Cristina Ferreira. No entanto, declinou o convite e explica porquê."Hoje, convidaram-me do programa da Cristina Ferreira para ver se eu não poderia informar as pessoas ou conversar um bocadinho sobre a experiência dos Cuidados Intensivos no hospital. Disse: ‘Tenho todo o gosto para contribuir para a informação dos portugueses'", começou por relatar.De imediato percebi e respondi: ‘Peço imensa desculpa, mas é assim: eu tenho todo o gosto e interesse em informar as pessoas sobre a minha visão da Medicina, sobre a minha visão do desafio que estamos a passar, sendo que’."Gustavo Carona esclarece porque ficou incomodado com a situação. "Isto está a acontecer. Não é tempo para contar historinhas. É tempo para informar".