Médico de Diego Maradona faz revelação: "Não me parece um simples ataque de coração"

Diego Maradona pode ter morrido de “um tipo de suicídio” causado pela depressão que atravessava. Quem o diz é Alfredo Cahe, o antigo médico do ex-jogador, que acredita que o craque argentino pode ter parado de comer e de tomar a medicação depois ter caído numa depressão causada pela cirurgia ao cérebro.Cahe argumenta mesmo que uma ex-namorada de Maradona lhe disse que ele estava farto de viver. “Aquilo que ele teve não me parece um simples ataque do coração”, disse a uma estação de rádio argentina o médico que acompanhou Maradona durante 30 anos, entre 1977 e 2007.