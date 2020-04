Médico do programa de Fátima Lopes recorda acidente dramático: "Lembro-me de ouvir que estava morto"

A carregar o vídeo ...

João Espírito Santo desabafa com Cristina Ferreira sobre acidente

Cristina Ferreira esteve à conversa com João Espírito Santo, o médico dentista que protagonizava a rubrica 'Sr. Doutor' do programa 'A Tarde é Sua', na TVI. A apresentadora escolheu o rosto da TVI para integrar a nova edição da sua revista.O médico sofreu um trágico acidente de viação, que o colocou em risco de vida, no final do ano de 2019. Após um almoço com colegas, bateu com o carro e capotou, tendo de ser desencarcerado. João relembrou agora todo o pesadelo.João lembra-se de ter pensado:, contou., desabafou, sobre o momento em que foi socorrido., continua., contou, sobre ter sobrevivido à tragédia.João realça as preocupações que lhe passaram pela cabeça no momento em que estava preso debaixo do carro, durante meia hora ou mais, conforme revelou., confessou.Socorrido, João foi para o hospital, onde ficou em coma induzido durante 13 dias.O médico reforça a coragem da mulher a enfrentar a situação, com três filhos em comum a passarem pelo drama e o medo de o perder., afirmou, orgulhoso da companheira, que revela que lhe disse que não se conformava com o facto de poder ficar viúva, sem o pai dos filhos.João acabou por acordar do coma no dia em que um dos filhos celebrava o 8ºaniversário. Emocionado, recorda o momento., explicou, admitindo que depressa pediu para abandonar o hospital, mas os médicos impediram., contou o médico, que continua a recuperar de algumas lesões graves que sofreu na cabeça, orelha, e também na mão., desabafou, já em lágrimas, sobre o tempo que passou longe dos filhos, admitindo ainda que chorou quando regressou a casa e só quis que todos o perdoassem., questionou Cristina., respondeu João, que esteve até sem andar, e teve de enfrentar as limitações do corpo, inclusive da mão, que estava fragilizada e ainda hoje apresenta marcas por ter sido reconstruída. João explica como foi feita a reconstrução das marcas que ainda saltam à vista:, disse, sobre a cirurgia para reconstruir a mão., explicou.Após o pesadelo que enfrentou, o rosto da TVI mostra ter-se agarrado à força de viver., disse.Questionado sobre se pensou que poderia deixar de conseguir trabalhar, mostrou confiança., revelou, sem esconder o desejo de regressar à televisão, quando estiver totalmente recuperado do acidente que lhe abalou a vida., disse, manifestando também saudades dos colegas.Atualmente, João Espírito Santo continua a ser acompanhado pelos médicos, com sessões de fisioterapia clínica, com o objetivo também de ter mais força na mão que quase perdeu.