Médico do programa de Fátima Lopes sofre grave acidente e fica entre a vida e a morte

Fátima Lopes começou a emissão do programa da tarde, 'A Tarde é Sua', com uma revelação dramática.

" O João sofreu um grave acidente de viação e esteve ali entre a vida e a morte, razão pela qual esteve bastante tempo sem aparecer", explicou a apresentador justificando a ausência do colaborador do programa.



















































Ainda a recuperar o enorme susto, o médico foi o convidado especial da apresentadora e falou pela primeira vez do acidente que o deixou 13 dias em coma, às portas da morte. "Foi um milagre ter sobrevivido!", afirmou o clínico depois de referir que os médicos chegaram a temer o pior."Informaram a minha mulher que eu era um excelente dador de órgãos", disse.



Face à gravidade do acidente, João Espírito Santos foi submetido a dez cirurgias, algumas para a reconstrução da orelha esquerda e da mão direita.



Perante a revelação, Fátima mostrou uma imagem da viatura onde o médico seguia que ficou completamente desfeita, face ao grave acidente. "Esta imagem que nós estamos a ver agora lá em casa é o carro onde o João seguia e onde ninguém acreditava que alguém poderia sair com vida mas ele é um guerreiro, é um homem forte e neste momento está em recuperação, mas em franca recuperação".