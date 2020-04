Megahn Markle pressiona Harry para faturar

05 abr 2020 • 19:49

A carregar o vídeo ...

Meghan Markle arrependida de abandonar a carreira

começam a sentir a pressão de já não contarem com o apoio financeiro da casa real britânica e o surto de coronavírus está a adiar os planos do casal, que esperava começar a faturar em breve. De acordo com a ‘National Enquirer’,, onde ficará instalado numa casa de oito milhões. Ao estilo de vida elevado, acresce o facto de Harry e Meghan terem de pagar pela sua segurança, o que não acontecia no Canadá.A má notícia chegou assim que foi tornado público que os duques de Sussex estavam de mudança para Los Angeles. Prontamente, o presidente dos Estados Unidos. O casal tinha planos para começar a faturar em breve, mas a Covid-19 adiou todos os projetos.