Megan Fox e Kourtney Kardashian despidas de pudores

Megan Fox e Kourtney Kardashian

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Megan Fox, de 35 anos, e Kourtney Kardashian, de 42, juntaram-se para uma sessão fotográfica e o resultado é bombástico. As amigas são as protagonistas de uma campanha da marca de lingerie de Kim Kardashian, irmã de Kourtney, e estão a levar a internet à loucura. Sem pudores, as duas beldades surgem em roupa interior ou topless em poses escaldantes e sedutoras, e provam o porquê de integrarem o leque das mulheres mais sensuais do panorama internacional. Confiantes e sem preconceitos com o corpo, a atriz e a socialite norte-americanas mostram o seu lado mais atrevido.... e arrancam suspiros.

