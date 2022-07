Megan Fox perde o medo de voar a ouvir Britney Spears

Megan Fox

Foto: Reuters

01:30

Sempre que entra num avião, Megan Fox, de 36 anos, sente um nervoso miudinho. A atriz assume que detesta voar, embora a profissão a obrigue a deslocações constantes. No entanto, nos últimos anos, encontrou o truque para controlar o seu pânico: ouvir músicas de Britney Spears."Sempre que fico nervosa coloco uma música que eu saiba que não morreria a ouvi-la. Para mim é Britney Spears, as músicas de quando eu era jovem, como o álbum ‘Oops I Did It Again’", revelou. "Esta não é a banda sonora da minha morte. Então isso fez-me sempre sentir melhor." Além deste grande ‘hit’ de Britney, de 2001, há outras músicas infalíveis para acalmar Megan Fox nos momentos mais delicados durante os voos, especialmente quando há turbulência. "É justo, ninguém vai encontrar Deus a ouvir ‘Oh baby baby’. Para mim é muito útil. Eu recomendo que tentem, honestamente", partilhou a atriz.A artista deu outras dicas a quem possa interessar. "Certifiquem-se de escolher músicas como Backstreet Boys ou ‘It’s Raining Men’ (das Weather Girls), ninguém vai morrer a ouvir essas músicas, nunca."