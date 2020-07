Megan Fox recebe declaração do novo namorado

Após separar-se do marido, o ator Brian Austin Green, Megan Fox encontrou novamente o amor ao lado do rapper Machine Gun Kelly, de 30 anos.

Depois de muita especulação, o músico assumiu o romance na sua conta de Instagram, esta terça-feira, dia 28 de julho, com uma declaração romântica à namorada.

"Esperei uma eternidade para te encontrar novamente", escreveu na legenda da fotografia em que ambos surgem abraçados.

Os rumores começaram depois do casal ter protagonizado um videoclipe junto e ter trabalhado no filme ‘Midnight In The Switchgrass’.

Recorde-se que a atriz esteve mais de dez anos casada com Brian Austin Green, tendo três filhos em comum: Noah, de sete anos, Bodhi, de seis e Journey, de três.