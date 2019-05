Meghan andou à 'caça' de namorado famoso

Trevor Engelson há pouco tempo, quando a reporter mostrou uma fotografia de Ashley Cole, jogador de futebol, mas Meghan não gostou do rapaz devido à má reputação.



Quando a amiga da norte-americana soube do namoro entre Meghan e Harry enviou uma mensagem a felicitá-la, mas a Duquesa de Sussex não lhe respondeu. "Acredito que ela tenha sido aconselhada a não ter contacto com pessoas na área dos media", contou ao 'The Sun'.



Meghan conheceu Harry em junho de 2016, através de um amigo em comum.



O casal subiu ao altar em maio de 2018, no Castelo de Windsor, e foram pais de Archie a 6 de maio deste ano.





Antes de casar com Harry, Meghan Markle já sonhava namorar com um britânico famoso. Quem o diz é Lizzi Cundy. A reporter, que é amiga da ex-atriz desde 2013, contou ao 'The Sun' que a Duquesa de Sussex lhe fez um pedido."Nós estávamos a ter uma conversa de raparigas quando ela me perguntou: 'Conheces alguém famoso? Estou solteira e adoro homens ingleses'. E eu respondi que lhe ia arranjar alguém", contou Lizzi.Meghan tinha terminado o seu casamento com