Meghan apoia Chrissy Teigen no drama do aborto

Chrissy Teigen, mulher do cantor John Legend, viveu o pior momento da vida ao sofrer um aborto às 20 semanas de gestação, o que levou a modelo a dar à luz um bebé sem vida. Num momento de dor e sofrimento, Chrissy conta que recebeu o apoio de Meghan Markle, que também sofreu um aborto espontâneo no verão de 2020. “Ela tem sido tão generosa comigo desde que começámos a falar. Ela escreveu-me sobre o bebé Jack... mas sim, ela é mesmo maravilhosa e generosa, tal como toda a gente diz”, revelou Chrissy no programa ‘Watch What Happens Live!’, em resposta a um fã.









Um gesto que sensibilizou a modelo, que garante que a mulher do príncipe Harry “é realmente maravilhosa e gentil”, tendo saído em sua defesa sobre a polémica com a realeza britânica. “Olhas para tudo o que se diz e ficas sem saber o que se passa com as pessoas, que fizeram dela esta pessoa tão maliciosa e maluca”, disse.

Chrissy Teigen e Meghan Markle cruzaram-se no início das suas carreiras em algumas produções de moda. Desde que a ex-atriz e Harry se mudaram para a Los Angeles, a amizade fortaleceu-se.