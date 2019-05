Meghan despede amas e manda a mãe regressar aos EUA

09:40

Os primeiros tempos de maternidade estão a ser vividos com grande intensidade por Meghan Markle, que se mostra rendida ao pequeno Archie.De acordo com a imprensa britânica, Meghan Markle quer estar em cima de todos os detalhes relacionados com o bebé, ao ponto de não permitir que este esteja no colo de outras pessoas."Nestas semanas, ela já despediu amas e mandou a mãe regressar aos Estados Unidos. Até a Doria não podia estar muito tempo com o Archie no colo sem que ela fosse lá. Ninguém pode cuidar do bebé senão ela", diz uma fonte, acrescentando que esta atitude da duquesa está a gerar alguma apreensão até no marido, o príncipe Harry, e principalmente no seio da família real inglesa.