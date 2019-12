Meghan e Harry acusados de desprezar a rainha

O duque e a duquesa de Sussex irão passar a quadra natalícia junto da mãe de Meghan, em casa desta, na Califórnia, nos EUA. Ora a decisão não está a ser bem vista pelo povo e por muitos comentadores britânicos, sobretudo pelo facto de Isabel II já estar com 93 anos.O assunto já levou mesmo algumas figuras públicas a condenarem o casal real, entre as quais está Sir Rod Stewart.Da mesma forma, também o conhecido jornalista britânico Piers Morgan considerou a decisão de Meghan e Harry um "desprezo claro à rainha".Para desanuviar a polémica, um porta-voz do Palácio de Buckingham já veio, no entanto, informar que a decisão está de acordo com os precedentes estabelecidos por outros membros da realeza e que terá sido apoiada pela rainha.Recorde-se que, neste momento, o duque e a duquesa de Sussex estão a cumprir um intervalo de seis semanas nos deveres reais para passar algum tempo "necessário" em família. De referir também que este ano marca o primeiro Natal de Harry e Meghan com seu primeiro filho, Archie, nascido em maio passado.