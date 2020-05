Meghan e Harry: Casamento tem sido um pesadelo

24 mai 2020 • 19:22

Na semana em que comemoraram dois anos de casados (a cerimónia aconteceu a 19 de maio de 2018),estão muito longe de estar a viver um conto de fadas. A renúncia à família real britânica como "membros seniores", que levou à suposta zanga entre os irmãos Harry e William, os gastos polémicos, a guerra aberta com a imprensa inglesa ou a ação que a duquesa de Sussex tem a decorrer em tribunal contra o seu pai são apenas alguns dos episódios que têm manchado a união. Segundo o jornal ‘The Telegrah’, Harry já terá mesmo confidenciado a um amigo que nem acredita "na volta que deu a sua vida" e que até já temEscrutinados diariamente pela imprensa inglesa, que tem sido implacável, Harry e Meghan vivem um verdadeiro pesadelo desde o início do casamento. No ano passado, por exemplo, o baby shower que a atriz deu em Nova Iorque para as amigas, no valor de 380 mil euros, e que terá deixado o cunhado William furioso, ou as férias a bordo de um jato privado em agosto que custou 22 mil euros, nem isso passou ao lado dos olhos da imprensa.Se desde o início não tem sido fácil para Harry e Meghan lidarem com a opinião pública, as coisas azedaram no início deste ano, quando o casal anunciou que ia deixar de ser "membro sénior da família real britânica" e que desejava ter independência financeira. Em comunicado informava também que a sua nova vida ia passar pelos EUA, país onde nasceu a atriz. Atualmente, a estabilidade emocional do casal está a ser abalada por mais uma guerra, desta feita judicial que opõe Meghan Markle a um jornal britânico, mas que também envolve o pai."Esta grande batalha será horrível para os dois", disse à Fox News Amber Melville-Brown, do famoso escritório de advogados Wither.